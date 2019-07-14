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IKEA планирует в ближайший год удвоить закупки в Беларуси

15.07.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мировой гигант по продаже мебели в ближайший год намерен вдвое увеличить закупки в Беларуси. За счет этого отечественные предприятия смогут реализовать через эту сеть продукции примерно на 200 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимодействие между нашей страной и шведским концерном в последнее время развивается очень динамично. Компания даже приняла стратегию под названием «Вперед Беларусь», в рамках которой предлагает своим партнерам размещать заказы на производство товаров в нашей стране. Результатом такой стратегии и станет существенное увеличение закупок.

Больше новостей экономики за 15 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Мировой гигант по продаже мебели в ближайший год намерен вдвое увеличить закупки в Беларуси. За счет этого отечественные предприятия смогут...
 
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