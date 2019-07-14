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В Беларуси изменили ассортиментные перечни обязательных товаров для торговых объектов

15.07.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ассортиментный перечень товаров, наличие которых обязательно в торговых объектах, скорректирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для крупных магазинов площадью от 200 квадратных метров изменения практически не заметны: для них список дополнен минеральной и питьевой водой в стеклянной таре, уменьшено количество наименований свежих яблок, а также подправлены периоды сезонности по плодоовощной продукции. А вот киоскам и магазинам на заправках, с учетом их небольших масштабов, работать станет существенно проще: количество разновидностей товаров уменьшено по 30 позициям, а 27 наименований вообще из перечня обязательных исключено.

Больше новостей экономики за 15 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Ассортиментный перечень товаров, наличие которых обязательно в торговых объектах, скорректирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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