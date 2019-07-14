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«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

15.07.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу три случая попытки незаконно пересечь границу за одни сутки. В Брестской области отмечают всплеск активности нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

Явление сезонное. Летом попытки пересечь границу обходным путем, как правило, случаются чаще. Что грозит непрошеным гостям? Узнавал корреспондент Петр Бутрим.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

Петр Бутрим, СТВ:
Первая сработка сигнализационного комплекса произошла примерно в 20 километрах от Бреста. Туда за считанные минуты прибыла тревожная группа ближайшей заставы. На контрольно-следовой полосе было обнаружено присутствие людей: три дорожки следов вели в сторону Польши.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

Однако нелегалам далеко уйти не удалось. Сейчас все трое находятся в изоляторе временного содержания. Установлено, что это граждане Ирака (предположительно два брата и сестра). При себе у них были мобильные телефоны, сменная одежда и валюта. В планах – во что бы то ни стало попасть в Евросоюз.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

Юрий Гордиевич, начальник отдела дознания Брестской пограничной группы:
В этом году, мы обратили внимание, изменилась тактика у них. Они прилетают как туристы, заказывают таксиста в Минске и просят его довезти их в Брест, объясняя, что хотят посмотреть Брестскую крепость или еще что-то. При подъезде к Бресту изменяют маршрут, просят отвезти, например, в сторону Высокого, а уже непосредственно там, рядышком, просят: «Нам, пожалуйста, в эту деревню».

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

Другая попытка незаконно мигрировать в Европу оказалась куда более остросюжетной, хотя и привела гражданина Казахстана туда же – в ИВС, а не в Барселону, куда он стремился. В Брест мужчина приехал автостопом. Сначала изучил приграничье на карте, а затем ночью направился на ту стороны Буга. Остановить дерзкий прорыв пограничникам удалось только с помощью предупредительных выстрелов. 

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

Сергей Акиньшин, гражданин Казахстана: 
Да там у меня все в голове, эмоции такие были, все зашкаливало. Я особо не помню все до мелочей.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

А гражданина Алжира остановили еще на подступах к границе. В Беларуси мужчина находился незаконно. Позже в его смартфоне был найден маршрут пересечения рубежа вне пункта пропуска. 

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

Петр Бутрим: 
По всем трем случаям проводится разбирательство. Нарушителям грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь. Всего же с начала года на «зеленой» границе польского направления задержаны 33 нарушителя из более чем десяти стран.

Люди в материале: Пётр Бутрим, Юрий Гордиевич, Сергей Акиньшин
 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Новости Беларуси. Сразу три случая попытки незаконно пересечь границу за одни сутки. В Брестской области отмечают всплеск активности нелегалов, сообщили в...
 
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