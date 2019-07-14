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«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сразу три случая попытки незаконно пересечь границу за одни сутки. В Брестской области отмечают всплеск активности нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Явление сезонное. Летом попытки пересечь границу обходным путем, как правило, случаются чаще. Что грозит непрошеным гостям? Узнавал корреспондент Петр Бутрим.
Петр Бутрим, СТВ:
Однако нелегалам далеко уйти не удалось. Сейчас все трое находятся в изоляторе временного содержания. Установлено, что это граждане Ирака (предположительно два брата и сестра). При себе у них были мобильные телефоны, сменная одежда и валюта. В планах – во что бы то ни стало попасть в Евросоюз.
Юрий Гордиевич, начальник отдела дознания Брестской пограничной группы:
Другая попытка незаконно мигрировать в Европу оказалась куда более остросюжетной, хотя и привела гражданина Казахстана туда же – в ИВС, а не в Барселону, куда он стремился. В Брест мужчина приехал автостопом. Сначала изучил приграничье на карте, а затем ночью направился на ту стороны Буга. Остановить дерзкий прорыв пограничникам удалось только с помощью предупредительных выстрелов.
Сергей Акиньшин, гражданин Казахстана:
А гражданина Алжира остановили еще на подступах к границе. В Беларуси мужчина находился незаконно. Позже в его смартфоне был найден маршрут пересечения рубежа вне пункта пропуска.
Петр Бутрим:
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Новости Беларуси. Сразу три случая попытки незаконно пересечь границу за одни сутки. В Брестской области отмечают всплеск активности нелегалов, сообщили в...
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