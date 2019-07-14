Класковский: Лукашенко на встрече с Зеленским попытается замять неловкость

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что Александр Лукашенко подтвердил свое участие во II Форуме регионов в Житомире, на который его ранее пригласил Владимир Зеленский.





Какие цели будет преследовать глава Беларуси во время первой личной встречи с новым украинским президентом?





– Во-первых, перед Лукашенко будет стоять цель замять некоторую неловкость, – сказал Александр Класковский. – Во время президентских выборов в Украине Лукашенко практически до последнего твердил, что вероятно победит Порошенко. Чувствовалось, что он очень желал его победы, и, видимо, подсознательно уповал на административный ресурс – не совсем у него укладывалось в голове, как действующий президент может отдать свое кресло. Наверное, во время встречи Лукашенко постарается (опять же в своей фамильярной манере) установить контакт с Зеленским и показать, что никаких психологических трений и недоразумений между двумя лидерами нет.





Одной их серьезнейших задач главы Беларуси будет достижение договоренностей по экономическим вопросам.





– При Порошенко между Минском и Москвой действовал целый ряд бизнес-схем, которые были выгодны для обеих сторон. А поскольку в Украине со сменой власти меняется и круг олигархов, которые на нее влияют, то теперь, чтобы белорусские бизнес-интересы не пострадали, нужно находить точки соприкосновения с новой командой, – отметил политический обозреватель. – В Украине в ряде отраслей есть конкуренция между местными и белорусскими производителями. Вероятно, пока у Лукашенко нет уверенности, что с новым президентом, который позиционирует себя как абсолютно народный и неподкупный, удастся найти общий язык.









Глава Беларуси также заинтересован в выстраивании хороших отношений с Киевом в целях геополитического маневрирования:





– При этом Минск испытывает давление Москвы и вынужден иногда делать ритуальные шаги в качестве союзника – вроде голосования в ООН против некоторых украинских резолюций. Думаю, одним из предметов разговора Лукашенко и Зеленского станет вопрос, как сохранить позитивные отношения и при этом не вызвать излишнего раздражения Москвы. Это тема скорее будет кулуарной, чем публичной.





Около недели назад Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции. Американцы не поддержали инициативу. По мнению Класковского, теперь шансы, что такая встреча все же состоится, минимальны и близки к нулю:





– Со стороны Зеленского это был скорее пиаровский шаг. Но так или иначе он оказался бальзамом на душу Лукашенко. И этот штришок может позволить двум президентам выйти на позитивный разговор. И Зеленский заинтересован показать себя как человека, способного сдвинуть с места решение больных вопросов, и для Лукашенко лишний раз примерить роль потенциального миротворца – большой плюс.