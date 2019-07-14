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Bloomberg: в Кремле обсуждают парламентскую реформу для перехода Путина на пост премьера

15.07.2019 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В администрации президента Владимира Путина обсуждают реформу парламентских выборов, которая позволит «Единой России» сохранить большинство в Госдуме РФ.



В администрации президента Владимира Путина обсуждают реформу парламентских выборов, которая позволит «Единой России» сохранить большинство в Госдуме, а ему — стать «премьером с расширенными полномочиями» после истечения полномочий в 2024 году. Это утверждаютдва близких к Кремлю источника агентства Bloomberg, а также неназванный депутат-единорос.

Реформа предполагает двукратное уменьшение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, — на них предложили оставить 25% мандатов, а на одномандатные округа — 75%. Ее планируют провести к выборам 2021 года — из-за падения рейтингов «Единой России» все большее число ее кандидатов предпочитают быть самовыдвиженцами.


Сохранение конституционного большинства позволит «Единой России» провести необходимые изменения в Конституцию, в том числе забрать часть полномочий от президента к премьеру — каких именно, собеседники Bloomberg не уточнили.
 
 
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В администрации президента Владимира Путина обсуждают реформу парламентских выборов, которая позволит «Единой России» сохранить большинство в Госдуме РФ.
 
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