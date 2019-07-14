Составлен рейтинг популярных авто за всю историю автомобилестроения

ABW . Британский сайт WharCar подготовил интересный рейтинг, сообщает ТопЖыр. Журналисты опубликовали самые популярные модели авто в разных странах мира за всю историю автомобилестроения, сообщает





Мировые лидеры хорошо известны: это Toyota Corolla (свыше 44 млн. выпущенных авто), а также Ford F-Series и Volkswagen Golf (по 35 млн.). А вот информацию по странам мы видим впервые и публикуем рейтинг. Кстати, там есть и соседи Беларуси.









США – Ford F Series (30 млн. авто с 1948 года)





Россия – ВАЗ-2104/2105/2107 (15 млн. авто в 1980-2015)





Япония – Toyota Corolla (12,65 млн. с 1966 года)





Бразилия – Volkswagen Gol/Pointer (8 млн. с 1980 года)





Германия – Volkswagen Golf (7 млн. с 1974 года)





Чехия – Skoda Octavia (6,4 млн. с 1996 года)





Великобритания – Ford Fiesta (4,5 млн. с 1974 года)





Канада – Ford F Series (4,2 млн. с 1948 года)





Италия – Fiat Uno (4 млн. в 1983-1994)





Индия – Hindustan Ambassador (4 млн. в 1958-2014)





Украина – Запорожец (3,4 млн. в 1960-1994)





Польша – Fiat 126p (3,3 млн. в 1973-2000)





Австралия – Ford Falcon (3 млн. в 1960-2016)





Франция – Renault Clio (3 млн. с 1990 года)





Китай – Volkswagen Santana (3 млн. в 1984-2013)





Мексика – Volkswagen Beetle (1,7 млн. в 1948-2003)





Малайзия – Perodua Myvi (1,5 млн. с 2005 года)





ЮАР – Toyota Corolla (1,1 млн. с 1966 года)





Испания – Seat Ibiza (1,1 млн. с 1984 года)





Швеция – Volvo 200 Series (1 млн. в 1974-1993)





Румыния – Dacia 1300 (1 млн. в 1969-2004)





Австрия – Volkswagen Golf (900 тыс. с 1974 года)





Бельгия – Volkswagen Golf (572 тыс. с 1974 года)





Турция – Renault Symbol (330 тыс. с 1999 года)





Катар – Toyota Land Cruiser (220 тыс. С 1951 года)





Ирландия – Ford Focus (150 тыс. с 1998 года)





Кувейт Toyota Land Cruiser Prado (135 тыс. с 1990 года)





Португалия – Renault Clio (130 тыс. с 1990 года)





Финляндия – Skoda Octavia (105 тыс. с 1996 года)





Венгрия – Skoda Octavia (35 тыс. с 1996 года)



