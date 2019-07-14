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Каждый девятый человек в мире страдал от голода в 2018 году - ООН

15.07.2019 20:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Более 820 млн человек в мире сталкивались в прошлом году с проблемой голода и недоедания, свидетельствует распространенный в понедельник доклад ООН.

"Согласно оценкам, 820 млн человек недоедали в 2018 году. Это показатель выше, чем в предыдущем году (2017 году - ИФ), тогда он составлял 811 млн человек", - говорится в пресс-релизе к докладу, опубликованному несколькими учреждениями ООН, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Примерно каждый девятый человек в мире страдает сегодня от голода", - подчеркивается в нем.

В пресс-релизе отмечается, что с 2016 года число людей, которые страдают в мире от голода, ежегодно растет.

Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывает ситуация в странах Африки, а также в южный странах Азии. Согласно докладу ООН, в странах восточной части Африки, более 30% населения постоянно недоедают.

"В 2018 году на Азию пришлось 513 млн человек, которые недоедали, на Африку - 256 млн, на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна - 42 млн", - говорится в докладе.

Кроме того, в ООН отметили, что в прошлом году каждый седьмой младенец в мире родился с недостаточным весом.

Наряду с этим эксперты выражают обеспокоенность проблемой ожирения в мире. По данным ООН, в мире насчитывается около 670 млн человек, страдающих этой проблемой.

Авторы доклада указывают на необходимость создания условий для поддержания продовольственной и пищевой безопасности, в особенности во время экономических кризисов.

"Для поддержания продовольственной безопасности необходимо реализовать экономическую и социальную политику, которая будет противостоять последствиям неблагоприятных в экономическом плане периодов", - говорится в докладе.

 
 
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Более 820 млн человек в мире сталкивались в прошлом году с проблемой голода и недоедания, свидетельствует распространенный в понедельник доклад ООН.
 
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