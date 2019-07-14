Лавров призвал дипломатов ЕС содействовать выполнению Киевом минских соглашений

Источник материала: Интерфакс

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Евросоюза в Москве призвал их оказать содействие в реализации Киевом минских соглашений, сообщает в понедельник МИД России.

"Рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на перспективы нормализации ситуации вокруг СВПД, а также урегулирования внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении МИД России, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи российского министра с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в РФ.

"Лавров призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений, а также в сфере соблюдения прав национальных меньшинств", - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, как сообщили в МИД России, в ходе встречи "состоялось обстоятельное обсуждение текущей ситуации и перспектив развития российско-есовских отношений, которые не становятся лучше".

"Лавров подчеркнул, что российская сторона сохраняет настрой на восстановление полноценного диалога и взаимодействия с Евросоюзом на равноправной и взаимовыгодной основе. В этом контексте акцентирована контрпродуктивность односторонних ограничений, сдерживающих развитие торгово-экономических связей сторон, а также других шагов, чреватых эрозией системы международного права и появлением новых разделительных линий в Европе", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, глава МИД РФ обсудил с представителями Евросоюза "перспективы нормализации ситуации вокруг СВПД", а также "поделился оценками положения на Севере Африки, вокруг Ливии".