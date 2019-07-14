Руководители дипмиссий обсудили продвижение белорусской продукции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О том, как эффективнее продвигать белорусскую продукцию на внешних рынках, сегодня говорили в Академии управления при президенте Беларуси, передает телеканал «МИР 24».



В Минске проходит семинар для руководителей дипмиссий республики, которые приехали со всего мира. Глава МИДа Владимир Макей подчеркнул: требования к работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках будут возрастать.

В ближайшие дни дипломаты проведут встречи с представителями министерств и предприятий-экспортеров, а также посетят производства, чтобы детально познакомиться с их экспортными возможностями.

«Этот год примечателен тем, что у нас теперь есть зарубежное представительство во всех странах Северной Европы. Это очень хорошо повлияло на двусторонние отношения и на итоги экономического сотрудничества. Я очень удовлетворен динамикой развития двусторонней торговли со Швецией и Норвегией. У нас позитивная динамика экспортных поставок», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

Тем временем, мировой гигант по продаже мебели и товаров для дома – шведская компания IKEA – в ближайший год вдвое увеличит закупки в Беларуси. За счет этого отечественные производители смогут экспортировать продукцию на 200 миллионов евро.