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Руководители дипмиссий обсудили продвижение белорусской продукции
15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О том, как эффективнее продвигать белорусскую продукцию на внешних рынках, сегодня говорили в Академии управления при президенте Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
В ближайшие дни дипломаты проведут встречи с представителями министерств и предприятий-экспортеров, а также посетят производства, чтобы детально познакомиться с их экспортными возможностями.
Тем временем, мировой гигант по продаже мебели и товаров для дома – шведская компания IKEA – в ближайший год вдвое увеличит закупки в Беларуси. За счет этого отечественные производители смогут экспортировать продукцию на 200 миллионов евро.
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Глава МИДа Владимир Макей подчеркнул, что требования к работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках будут возрастать.
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