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Руководители дипмиссий обсудили продвижение белорусской продукции

15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О том, как эффективнее продвигать белорусскую продукцию на внешних рынках, сегодня говорили в Академии управления при президенте Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

В Минске проходит семинар для руководителей дипмиссий республики, которые приехали со всего мира. Глава МИДа Владимир Макей подчеркнул: требования к работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках будут возрастать.

В ближайшие дни дипломаты проведут встречи с представителями министерств и предприятий-экспортеров, а также посетят производства, чтобы детально познакомиться с их экспортными возможностями.

«Этот год примечателен тем, что у нас теперь есть зарубежное представительство во всех странах Северной Европы. Это очень хорошо повлияло на двусторонние отношения и на итоги экономического сотрудничества. Я очень удовлетворен динамикой развития двусторонней торговли со Швецией и Норвегией. У нас позитивная динамика экспортных поставок», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

Тем временем, мировой гигант по продаже мебели и товаров для дома – шведская компания IKEA – в ближайший год вдвое увеличит закупки в Беларуси. За счет этого отечественные производители смогут экспортировать продукцию на 200 миллионов евро.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Глава МИДа Владимир Макей подчеркнул, что требования к работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках будут возрастать.
 
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