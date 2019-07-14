В Минске стартовала XIII летняя международная Сбербанкиада

В традиционном мероприятии примут участие свыше 2000 спортсменов из России, Беларуси и еще 21 страны присутствия Сбербанка.
На соревнованиях будут представлены 12 видов спорта: от классических шахмат до кроссфита. Они будут проходить на семи различных спортивных объектах столицы.
«Сбербанкиада остается ярчайшим примером создания духа единства. Сотрудники банка имеют возможность не просто посетить новые города, посоревноваться с коллегами и завязать новые знакомства, но и лучше узнать структуру банка, понять его масштаб. В рамках Сбербанкиады мы проводим ряд командообразующих и внутренних деловых мероприятий — стратегических сессий. А на спортивных площадках плечом к плечу могут оказаться сотрудники фронт-офиса и топ-менеджеры», – сказал глава Сбербанка Герман Греф.
В соревнованиях не принимают участия профессиональные спортсмены.
Формально первая летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году. При этом еще в 1995 году в Москве на стадионе «Октябрь» состоялась первая летняя спартакиада банка и территориальных банков Сбербанка.