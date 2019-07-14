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В Минске стартовала XIII летняя международная Сбербанкиада

15.07.2019 21:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске стартовала XIII летняя международная Сбербанкиада
АиФ

В традиционном мероприятии примут участие свыше 2000 спортсменов из России, Беларуси и еще 21 страны присутствия Сбербанка.

На соревнованиях будут представлены 12 видов спорта: от классических шахмат до кроссфита. Они будут проходить на семи различных спортивных объектах столицы. 

«Сбербанкиада   остается    ярчайшим    примером   создания    духа    единства. Сотрудники  банка имеют  возможность  не просто  посетить  новые города, посоревноваться с коллегами и завязать новые знакомства, но и лучше узнать структуру банка, понять его масштаб. В рамках Сбербанкиады мы проводим ряд командообразующих  и  внутренних деловых  мероприятий  — стратегических сессий. А на спортивных площадках плечом к плечу могут оказаться сотрудники фронт-офиса и топ-менеджеры», – сказал глава Сбербанка Герман Греф.

В  соревнованиях не принимают участия профессиональные спортсмены. 

Формально первая летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году. При этом еще в 1995 году в Москве на стадионе «Октябрь» состоялась первая летняя спартакиада банка и территориальных банков Сбербанка. 

В Минске стартовала XIII летняя международная Сбербанкиада
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Теги: знакомства
 
 
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Одно из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований пройдет в Минске с 15 по 21 июля.
 
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