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7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Крупок

15.07.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Железнодорожная авария в Крупском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

15 июля здесь сошли с рельсов семь вагонов грузового поезда Орша–Минск. Авария произошла между станциями Крупки и Приямино. Известно, что из людей никто не пострадал, сейчас выясняются причины произошедшего.

7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Крупок

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Железнодорожная авария в Крупском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 15 июля здесь сошли с рельсов семь вагонов грузового поезда...
 
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