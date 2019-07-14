7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Крупок

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Железнодорожная авария в Крупском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

15 июля здесь сошли с рельсов семь вагонов грузового поезда Орша–Минск. Авария произошла между станциями Крупки и Приямино. Известно, что из людей никто не пострадал, сейчас выясняются причины произошедшего.



