Источник материала: Интерфакс

Вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) возникло множество проблем, однако говорить о "кончине" соглашения по иранскому атому пока рано, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Самочувствие" соглашения - не очень хорошее, но оно еще не мертво", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

Могерини подчеркнула, что в настоящее время "ситуация (вокруг соглашения по иранскому атому - ИФ) - более сложная, чем когда бы то ни было".

Говоря о том, удастся ли сохранить соглашение, она сказала: "Я не знаю, приближается ли его последний час. Надеюсь, что нет".