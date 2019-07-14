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Соглашение по иранскому атому "болеет, но еще живо" - Могерини

15.07.2019 21:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) возникло множество проблем, однако говорить о "кончине" соглашения по иранскому атому пока рано, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Самочувствие" соглашения - не очень хорошее, но оно еще не мертво", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

Могерини подчеркнула, что в настоящее время "ситуация (вокруг соглашения по иранскому атому - ИФ) - более сложная, чем когда бы то ни было".

Говоря о том, удастся ли сохранить соглашение, она сказала: "Я не знаю, приближается ли его последний час. Надеюсь, что нет".

 
 
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Вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) возникло множество проблем, однако говорить о "кончине" соглашения по иранскому атому пока рано, заявила в...
 
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