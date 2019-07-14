Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Минской области

Источник материала: Интерфакс

Сход семи порожних вагонов с рельсов произошел в понедельник на перегоне Крупки – Приямино Минского отделения Белорусской железной дороги, сообщили в пресс-службе БелЖД.

Авария произошла 15 июля в 16 часов 8 при следовании грузового поезда №3007 по 1-му главному пути. С рельсов сошли семь порожних вагонов, а в составе поезда находится 89 вагонов. Соств следовал по маршруту Орша-Минск.

"В настоящее время Белорусская железная дорога проводит работы по восстановлению движения поездов на 1-ом главном пути. В работах задействованы восстановительные поезда со станций Орша-Центральная и Минск-Сортировочный", - сообщили в БелЖД.

В результате аварии пострадавших нет, экологического ущерба причинено не было. Движение четных и нечетных поездов организовано по 2-му главному пути перегона Крупки-Приямино.

В то же время, в результате инцидента также произошли изменения в графике движения некоторых пассажирских поездов. Так, поезд межрегиональных линий бизнес-класса №704 Минск-Витебск, отправлением из Минска в 17 часов 04 минуты, вынужден был следовать измененным маршрутом через Молодечно, Полоцк. Поезд межрегиональных линий экономкласса №612 Барановичи-Витебск/Кричев, отправлением из Барановичей в 15 часов 10 минут, следует измененным маршрутом от станции Минск-Пассажирский через Осиповичи, Могилев.

Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Более подробную информацию об организации движения поездов пассажиры могут получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.