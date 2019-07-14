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В Лиде на стоянке у «Книжного мира» сгорел автомобиль
Источник материала: Lida.Info
12 июля в 19-10 на телефон диспетчера Лидского РОЧС, поступило сообщение о возгорании автомобиля на автостоянке около магазина «Книжный Мир».
Как сообщили Lida.info в Лидском РОЧС, в результате пожара поврежден салон автомобиля.
Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автомобиля).
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12 июля в 19-10 на телефон диспетчера Лидского РОЧС, поступило сообщение о возгорании автомобиля на автостоянке около магазина «Книжный Мир». Как сообщили Lida.info в...
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