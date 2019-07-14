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В Лиде на стоянке у «Книжного мира» сгорел автомобиль

15.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде на стоянке у «Книжного мира» сгорел автомобиль

12 июля в 19-10 на телефон диспетчера Лидского РОЧС, поступило сообщение о возгорании автомобиля на автостоянке около магазина «Книжный Мир».

Как сообщили Lida.info в Лидском РОЧС, в результате пожара поврежден салон автомобиля.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автомобиля).

 
 
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12 июля в 19-10 на телефон диспетчера Лидского РОЧС, поступило сообщение о возгорании автомобиля на автостоянке около магазина «Книжный Мир». Как сообщили Lida.info в...
 

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