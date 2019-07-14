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В Несвиже магазин загорелся, когда в нём были покупатели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Несвиже спасатели ликвидировали возгорание магазина. Пожар возник, когда в магазине были покупатели. Все они успели самостоятельно выйти до прибытия спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Огонь повредил перекрытия, 60 квадратных метров крыши, а также стены в торговом зале, холодильные витрины и товар. Причина пожара устанавливается. Среди версий – нарушение правил использования электрооборудования.
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Новости Беларуси. В Несвиже спасатели ликвидировали возгорание магазина. Пожар возник, когда в магазине были покупатели. Все они успели самостоятельно выйти до...
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