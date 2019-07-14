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Обладателем Гран-при «Славянского базара» стал исполнитель из Казахстана

15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске объявили победителей конкурса молодых исполнителей. Гран-при «Славянского базара» завоевал представитель Казахстана Адильхан Макин, передает телеканал «МИР 24».

Ему досталась хрустальная «Лира» и 20 тысяч долларов. По итогам двух конкурсных дней исполнитель набрал 178 очков из 180 возможных.

«Ночь была волнительная, но все оправдалось. Спасибо всевышнему. Я очень рад, это была моя мечта», – поделился Адильхан Макин.

Обладателем первой премии и денежного приза в 15 тысяч долларов стал певец из Грузии Георгий Путкарадзе. Вторую премию и по пять тысяч долларов получат белорусский певец Иван Здонюк и представительница Израиля Илай.



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Теги: Витебск
 
 
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По итогам двух конкурсных дней Адильхан Макин набрал 178 очков из 180 возможных. Ему досталась хрустальная «Лира» и 20 тысяч долларов.
 
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