Обладателем Гран-при «Славянского базара» стал исполнитель из Казахстана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске объявили победителей конкурса молодых исполнителей. Гран-при «Славянского базара» завоевал представитель Казахстана Адильхан Макин, передает телеканал «МИР 24».



Ему досталась хрустальная «Лира» и 20 тысяч долларов. По итогам двух конкурсных дней исполнитель набрал 178 очков из 180 возможных.

«Ночь была волнительная, но все оправдалось. Спасибо всевышнему. Я очень рад, это была моя мечта», – поделился Адильхан Макин.

Обладателем первой премии и денежного приза в 15 тысяч долларов стал певец из Грузии Георгий Путкарадзе. Вторую премию и по пять тысяч долларов получат белорусский певец Иван Здонюк и представительница Израиля Илай.