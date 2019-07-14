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Обладателем Гран-при «Славянского базара» стал исполнитель из Казахстана
15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске объявили победителей конкурса молодых исполнителей. Гран-при «Славянского базара» завоевал представитель Казахстана Адильхан Макин, передает телеканал «МИР 24».
Обладателем первой премии и денежного приза в 15 тысяч долларов стал певец из Грузии Георгий Путкарадзе. Вторую премию и по пять тысяч долларов получат белорусский певец Иван Здонюк и представительница Израиля Илай.
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По итогам двух конкурсных дней Адильхан Макин набрал 178 очков из 180 возможных. Ему досталась хрустальная «Лира» и 20 тысяч долларов.
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