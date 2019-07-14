|
Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Две тысячи спортсменов-любителей и семь соревновательных дней: в Минске стартовала тринадцатая летняя международная Сбербанкиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На один из крупнейших в мире внутрикорпоративных турниров съехались участники из 83 регионов России и 22 зарубежных стран, в том числе из Беларуси. В 2019 году представлены 12 видов спорта – от классических шахмат до кроссфита.
Соревнования пройдут на семи спортивных объектах. При этом организаторы подчеркивают: за медали поборются не профессиональные спортсмены, а топ-менеджеры и сотрудники фронт-офиса.
Василий Букаев, сотрудник уральского подразделения Сбербанка (Челябинск, Россия):
Андрей Еременко, региональный менеджер юго-западного подразделения Сбербанка (Пятигорск, Россия):
Первая летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году, Минск соревнования принимает впервые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Две тысячи спортсменов-любителей и семь соревновательных дней: в Минске стартовала тринадцатая летняя международная Сбербанкиада, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)