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Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019

15.07.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две тысячи спортсменов-любителей и семь соревновательных дней: в Минске стартовала тринадцатая летняя международная Сбербанкиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019

На один из крупнейших в мире внутрикорпоративных турниров съехались участники из 83 регионов России и 22 зарубежных стран, в том числе из Беларуси. В 2019 году представлены 12 видов спорта – от классических шахмат до кроссфита.

Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019

Соревнования пройдут на семи спортивных объектах. При этом организаторы подчеркивают: за медали поборются не профессиональные спортсмены, а топ-менеджеры и сотрудники фронт-офиса.

Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019

Василий Букаев, сотрудник уральского подразделения Сбербанка (Челябинск, Россия):
Такие мероприятия нужно проводить для того, чтобы скрепить коллектив, скрепить дружную семью. Мы ежедневно работаем, полностью отдаем себя этому процессу. И занятия спортом, такой деятельностью, скрепляют людей. Люди становятся дружнее. А когда люди становятся дружнее, им легче вместе работать и решать какие-то глобальные вопросы.

Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019

Андрей Еременко, региональный менеджер юго-западного подразделения Сбербанка (Пятигорск, Россия):
Здесь дружелюбно, лучше организация. Мне понравилось. Само размещение, сама база подготовки – все классно. Весело, настрой позитивный. Банковские работники – рутинная работа. А здесь на пять дней вырываешься – прям отдыхают люди.

Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019

Первая летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году, Минск соревнования принимает впервые.

Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019

Люди в материале: Василий Букаев, Андрей Еременко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Две тысячи спортсменов-любителей и семь соревновательных дней: в Минске стартовала тринадцатая летняя международная Сбербанкиада, сообщили в...
 
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