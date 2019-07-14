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С самолёта в Лондоне сняли безбилетного ребёнка

15.07.2019 22:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Во время посадки на рейс до Лос-Анджелеса бортпроводники попросили у 12-летнего мальчика посадочный талон. Однако у ребенка его не оказалось, а отвечать на вопросы сотрудников он отказался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители вывели мальчика из лайнера. Из-за нарушения безопасности самолет эвакуировали. Вылет задержался более чем на четыре часа. Как ребенку удалось пройти через систему безопасности и пробраться на рейс незамеченным, выясняют правоохранители.

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Новости Великобритании. Во время посадки на рейс до Лос-Анджелеса бортпроводники попросили у 12-летнего мальчика посадочный талон. Однако у ребенка его не...
 
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