Тима Белорусских выпустил новый трек. Как думаете, это хит или нет?

Источник материала: Tut.by

Сегодня Тима Белорусских выпустил трек «Целовать». Пока он доступен для прослушивания только в социальной сети «ВКонтакте», а после полуночи появится на всех музыкальных платформах.

Напомним, недавно музыкант анонсировал свой сольный концерт в Falcon Club Arena 29 ноября. Где, вероятней всего, кроме «Мокрых кросс» и «Незабудки» исполнит и совсем свежие треки.

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