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К выходным в Беларусь вернется лето
Источник материала: БДГ
Теплеть начнет уже 16 июля, а к воскресенью обещают до +29.
16 июля днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Температура минимальная ночью +7..+13°С, максимальная в середине дня +19..+25°С.
17 июля, в среду, будет дождливо, в части Беларуси будут грозы. Ночью будет +8..+14°С, днем +16..+22°С.
В четверг, 18 июля, пройдут дожди, днем в отдельных районах по северо-востоку — сильные, во время которых усилится ветер. Холоднее всего будет ночью +8..+14°С и днем на северо-востоке страны (+15), теплее всего днем - +23°С по юго-западу,
В пятницу, 19 июля, погода начнет улучшаться, но местами не обойдется без кратковременных дождей. Ночью ожидается +8-15, днем - от +17 градусов тепла по северо-востоку до +26 градусов по юго-западу страны. На выходных местами дожди, возможно, грозы. Температура от +9-16 ночью, до +20 — 27 в субботу и до +22 - 29 в воскресенье,
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Теплеть начнет уже 16 июля, а к воскресенью обещают до +29. 16 июля днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Температура...
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