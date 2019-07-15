К выходным в Беларусь вернется лето

Теплеть начнет уже 16 июля, а к воскресенью обещают до +29.

16 июля днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Температура минимальная ночью +7..+13°С, максимальная в середине дня +19..+25°С.

17 июля, в среду, будет дождливо, в части Беларуси будут грозы. Ночью будет +8..+14°С, днем +16..+22°С.

В четверг, 18 июля, пройдут дожди, днем в отдельных районах по северо-востоку — сильные, во время которых усилится ветер. Холоднее всего будет ночью +8..+14°С и днем на северо-востоке страны (+15), теплее всего днем - +23°С по юго-западу, сообщили в Белгидромете.