Минздрав Беларуси пытается снизить цены на лекарства

В Минздраве анализируют цены на лекарства у нас и за рубежом, правда, никаких исследований не проводят, а просят белорусов делиться чеками на официальной странице ведомства в Facebook.

Министерство здравоохранения ожидает, что читатели поделятся фото упаковки или чека с указанием страны, города, где были приобретены лекарственные средства, если их стоимость отличается от стоимости аналогичных лекарств в Беларуси.

«Если вы не пользуетесь социальными сетями, то эту же информацию можно отправить на электронную почту», - сказала сообщила пресс-секретарь министерства Юлия Бородун.

Информация будет собираться до конца августа, сообщает БелТА.