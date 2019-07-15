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Минздрав Беларуси пытается снизить цены на лекарства

15.07.2019 21:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минздраве анализируют цены на лекарства у нас и за рубежом, правда, никаких исследований не проводят, а просят белорусов делиться чеками на официальной странице ведомства в Facebook.

Министерство здравоохранения ожидает, что читатели поделятся фото упаковки или чека с указанием страны, города, где были приобретены лекарственные средства, если их стоимость отличается от стоимости аналогичных лекарств в Беларуси.

«Если вы не пользуетесь социальными сетями, то эту же информацию можно отправить на электронную почту», - сказала сообщила пресс-секретарь министерства Юлия Бородун.

Информация будет собираться до конца августа, сообщает БелТА.

Эта идея Минздрава была критически встречена пользователями, которые высказались об этом на официальной странице. Однако в самом ведомстве пояснили, что хотят «получить обратную связь - те "самые критические позиции", которые важны людям». «Не с позиции госапарата, а с позиции потребителя», - добавили представители Минздрава.

 
 
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В Минздраве анализируют цены на лекарства у нас и за рубежом, правда, никаких исследований не проводят, а просят белорусов делиться чеками на официальной странице...
 
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