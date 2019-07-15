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Минздрав Беларуси пытается снизить цены на лекарства
Источник материала: БДГ
В Минздраве анализируют цены на лекарства у нас и за рубежом, правда, никаких исследований не проводят, а просят белорусов делиться чеками на официальной странице ведомства в Facebook.
Министерство здравоохранения ожидает, что читатели поделятся фото упаковки или чека с указанием страны, города, где были приобретены лекарственные средства, если их стоимость отличается от стоимости аналогичных лекарств в Беларуси.
«Если вы не пользуетесь социальными сетями, то эту же информацию можно отправить на электронную почту», - сказала сообщила пресс-секретарь министерства Юлия Бородун.
Информация будет собираться до конца августа,
Эта идея Минздрава была критически встречена пользователями, которые высказались об этом
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В Минздраве анализируют цены на лекарства у нас и за рубежом, правда, никаких исследований не проводят, а просят белорусов делиться чеками на официальной странице...
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