В умывальнике больницы нашли новорожденную девочку

Милиция просит отозваться граждан, располагающих информацией о матери новорожденной девочки, которую нашли в туалете больницы.

В туалете общего пользования в раковине была обнаружена девочка примерно 5 дней от роду. Об этом сообщила пресс-секретарь МФД Беларуси Ольга Чемоданова 15 июля в twitter -аккаунте.

Новорожденную нашли медицинские работники детского корпуса Гомельской областной клинической больницы. Рядом с раковиной был пакет с детскими вещами.

Медработники сообщили об инциденте в милицию, а ребенка обследовали и нашли его состояние стабильным.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят поисковые мероприятия, чтобы найти маму. Людей, которые что-либо знают о происшествии, просят сообщить в милицию по телефону 102.