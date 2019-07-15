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В умывальнике больницы нашли новорожденную девочку

15.07.2019 20:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Милиция просит отозваться граждан, располагающих информацией о матери новорожденной девочки, которую нашли в туалете больницы.

В туалете общего пользования в раковине была обнаружена девочка примерно 5 дней от роду. Об этом сообщила пресс-секретарь МФД Беларуси Ольга Чемоданова 15 июля в twitter-аккаунте.

Новорожденную нашли медицинские работники детского корпуса Гомельской областной клинической больницы. Рядом с раковиной был пакет с детскими вещами.

Медработники сообщили об инциденте в милицию, а ребенка обследовали и нашли его состояние стабильным.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят поисковые мероприятия, чтобы найти маму. Людей, которые что-либо знают о происшествии, просят сообщить в милицию по телефону 102.

 
 
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Милиция просит отозваться граждан, располагающих информацией о матери новорожденной девочки, которую нашли в туалете больницы.
 
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