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Таскали за волосы и избивали в автозаках. Жесткий разгон акции за честные выборы в Москве

15.07.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера в Москве избивали и запихивали в автозаки кандидатов в депутаты, а сегодня чиновники пригласили их поговорить.

После массового протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, который прошел накануне в Москве, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объявил, что готов встретиться со всеми недовольными соискателями в три часа дня. Однако чиновник явно не ожидал, что кандидаты в Московскую думу придут на встречу с камерой и будут вести прямую трансляцию для своих избирателей, передает "Белсат".

Один из самых известных претендентов на кресло в московской Думе, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь пришла на встречу со своим оператором, однако Валентин Горубнов немедленно отказался от идеи публичного общения и сбежал в свой кабинет. Вообщем договорится с оппозицией не получилось.

Попытка любыми средствами не допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму превратила один из самых скучных политических процессов в России в главное событие года. Чиновники ужесточили отбор кандидатов в 2014 году. Кандидаты должны всего за месяц собрать подписи 3 % всех избирателей округа.

То есть речь идет примерно о 5 тысячах граждан России с московской пропиской, которые готовы предоставить кандидату адрес и паспортные данные. Допустимым признали брак в 10 % от поданных подписей. Никто не ожидал, что независимые кандидаты смогут пройти этот сложнейший квест и соберут подписи с запасом.

Впрочем у чиновников оставался еще один барьер – проверка. Электронная система проверки выявила у каждого кандидата необходимое для снятие с выборов количество брака. Оказалось, что проверяющие вбивают имена в систему с ошибками.


Так избиратель Артем Торчинский, выяснил, что чиновники мэрии считают его несуществующим, так как его подпись была признана недействительной.

В результате унизительно «бумажное» противостояние превратилось в уличные протесты, а затем и в столкновения с полицией. Протестующие прошли маршем по Тверской, дошли до мэрии и под изумленными взглядами полиции устроили там стихийный митинг. Затем прошли до Мосгоризбиркома и, прорвав цепь полицейских, чего не случалось уже много лет, расположились в ожидании главы избирательной комиссии.

Несколько часов московское руководство не знало что делать, и протестующие начали устраиваться на ночь. Ситуацию изменило появление палаток. Нервы у полиции сдали и начался короткий, но очень жесткий захват. В результате задержанными оказались все независимые кандидаты в депутаты.

Протестующих волокли по земле, таскали за волосы, а в автозаках избивали уже никого не стесняясь.
 
 
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Вчера в Москве избивали и запихивали в автозаки кандидатов в депутаты, а сегодня чиновники пригласили их поговорить.
 
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