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Джокович съел траву с Уимблдона
Источник материала: Партизан
Победитель Уимблдона Новак Джокович поел траву с корта, сообщает официальный
После победы в пятом сете Джокович оторвал несколько травинок и съел. Стоит отметить, что теннисист является вегетарианцем.
В пятичасовом, драматическом поединке сербский теннисист обыграл Роджера Федерера из Швейцарии 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
Таким образом, Джокович защитил свой титул и завоевал уже 5-ю победу на кортах Уимблдона.
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Победитель Уимблдона Новак Джокович поел траву с корта, сообщает официальный твиттер турнира.
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