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Джокович съел траву с Уимблдона

15.07.2019 21:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Победитель Уимблдона Новак Джокович поел траву с корта, сообщает официальный твиттер турнира.



После победы в пятом сете Джокович оторвал несколько травинок и съел. Стоит отметить, что теннисист является вегетарианцем.

В пятичасовом, драматическом поединке сербский теннисист обыграл Роджера Федерера из Швейцарии 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Таким образом, Джокович защитил свой титул и завоевал уже 5-ю победу на кортах Уимблдона.
 
 
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Победитель Уимблдона Новак Джокович поел траву с корта, сообщает официальный твиттер турнира.
 
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