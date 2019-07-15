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В Пинске строители наткнулись на ДОТ полный оружия
Источник материала: Партизан
ЧП произошло в районном центре в понедельник, 15 июня, информирует пресс-служба Пинского городского исполнительного комитета.
Инцидент произошел на улице Брестской у 179 дома. Склад с оружием был обнаружен городскими строителями.
– Специалистам было поручено демонтировать ДОТ (Прим.: долговременная огневая точка) времен Великой Отечественной войны. Во время его демонтажа было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, – уточнили в городском исполкоме.
Об опасной находке были сразу же оповещены соответствующие службы. Правоохранители, в свою очередь, оцепили место происшествия, обеспечив общественную безопасность.
А для разоружения склада были вызваны специалисты саперно-пиротехнической группы из Барановичей.
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ЧП произошло в районном центре в понедельник, 15 июня, информирует пресс-служба Пинского городского исполнительного комитета.
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