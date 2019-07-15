В Пинске строители наткнулись на ДОТ полный оружия

Инцидент произошел на улице Брестской у 179 дома. Склад с оружием был обнаружен городскими строителями.





– Специалистам было поручено демонтировать ДОТ (Прим.: долговременная огневая точка) времен Великой Отечественной войны. Во время его демонтажа было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, – уточнили в городском исполкоме.





Об опасной находке были сразу же оповещены соответствующие службы. Правоохранители, в свою очередь, оцепили место происшествия, обеспечив общественную безопасность.





А для разоружения склада были вызваны специалисты саперно-пиротехнической группы из Барановичей.



