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В Пинске строители наткнулись на ДОТ полный оружия

15.07.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЧП произошло в районном центре в понедельник, 15 июня, информирует пресс-служба Пинского городского исполнительного комитета.

Инцидент произошел на улице Брестской у 179 дома. Склад с оружием был обнаружен городскими строителями.

– Специалистам было поручено демонтировать ДОТ (Прим.: долговременная огневая точка) времен Великой Отечественной войны. Во время его демонтажа было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, – уточнили в городском исполкоме.

Об опасной находке были сразу же оповещены соответствующие службы. Правоохранители, в свою очередь, оцепили место происшествия, обеспечив общественную безопасность.

А для разоружения склада были вызваны специалисты саперно-пиротехнической группы из Барановичей.
 
 
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ЧП произошло в районном центре в понедельник, 15 июня, информирует пресс-служба Пинского городского исполнительного комитета.
 
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