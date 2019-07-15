Прокуратура Могилева наказала начальников ЖЭУ за обрезку деревьев «под пень»









В процессе проверки прокуратура установила, что кардинальная обрезка «под пень» вовсе не омолаживает деревья, как много раз заявляли коммунальщики, а вредна для деревьев и ведет к их гибели. Это подтвердили ученые из Института экспериментальной ботаники НАН, к которым обратились проверяющие: такое радикальное кронирование за два-три года убивает деревья.





Как заявили в прокуратуре, документами такой вид обрезки, при котором удаляется верхняя часть ствола дерева (топпинг), вообще не предусмотрен, однако коммунальщики — работники ЖЭУ и «Зеленстроя» его проводили





Оказалось, что сотрудники коммунальных служб, которые осуществляли обрезку, не проходили соответствующее обучение. Их отправят на курсы в Республиканский центр экологической экспертизы, после этого они получат допуск.









Кроме того, прокуратура выявила, что в Могилеве не ведется учет зеленых насаждений, нет схемы озеленения территорий, есть нарушения при составлении заключений об аварийном состоянии деревьев с целлью их дальнейшей вырубки. Также оказалось, что некоторые участки были озеленены только на бумаге. Например, между промзоной СЭЗ «Могилев» и жилой застройкой якобы находится санитарная зона с зелеными насаждениями, но в реальности там просто пустырь.





Горисполком пообещал устранить нарушения в течение года.