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Прокуратура Могилева наказала начальников ЖЭУ за обрезку деревьев «под пень»

15.07.2019 21:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве прокуратура проверила работу коммунальных служб по озеленению города и кронированию деревьев и выявила массу нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 18 должностных лиц, в том числе 15 начальников ЖЭУ, сообщает ТРК «Могилев».



В процессе проверки прокуратура установила, что кардинальная обрезка «под пень» вовсе не омолаживает деревья, как много раз заявляли коммунальщики, а вредна для деревьев и ведет к их гибели. Это подтвердили ученые из Института экспериментальной ботаники НАН, к которым обратились проверяющие: такое радикальное кронирование за два-три года убивает деревья.

Как заявили в прокуратуре, документами такой вид обрезки, при котором удаляется верхняя часть ствола дерева (топпинг), вообще не предусмотрен, однако коммунальщики — работники ЖЭУ и «Зеленстроя» его проводили

Оказалось, что сотрудники коммунальных служб, которые осуществляли обрезку, не проходили соответствующее обучение. Их отправят на курсы в Республиканский центр экологической экспертизы, после этого они получат допуск.


Кроме того, прокуратура выявила, что в Могилеве не ведется учет зеленых насаждений, нет схемы озеленения территорий, есть нарушения при составлении заключений об аварийном состоянии деревьев с целлью их дальнейшей вырубки. Также оказалось, что некоторые участки были озеленены только на бумаге. Например, между промзоной СЭЗ «Могилев» и жилой застройкой якобы находится санитарная зона с зелеными насаждениями, но в реальности там просто пустырь.

Горисполком пообещал устранить нарушения в течение года.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве прокуратура проверила работу коммунальных служб по озеленению города и кронированию деревьев и выявила массу нарушений. К дисциплинарной...
 
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