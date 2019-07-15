Подъездная дорога к крупнейшему частному логистическому центру обойдется в 48 млн рублей

Подъездная автомобильная дорога республиканского значения от автомобильной дороги Р-15 Кричев — Орша — Лепель до автомобильной дороги Р-76 Орша — Шклов — Могилев свяжет республиканские автомобильные дороги со строящимся логистическим комплексом «Бремино-Орша».





Данная дорога строится по параметрам II категории с цементобетонным покрытием и нагрузкой на одиночную ось 11,5 тонны. Ее протяженность 12,111 км.





На объекте ведутся работы по возведению трех мостов: через реку Адров длиной 99,85 м, через реку Холостовка длиной 40,2 м, через реку Ключникова длиной 36,8 м и путепровода через железную дорогу длиной 81,95 м.





Фото: gki.gov.by





Для защиты от транспортного шума в дервнях Ломачино и Нижняя Веровойша предусматривается устройство шумозащитных экранов общей протяженностью 132 метра.





Готовность объекта по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 66%. Планируемый срок ввода — декабрь 2019 года.





Сметная стоимость строительства утверждена в сумме 48,2 млн рублей, говорится в сообщении.









Частная компания «Бремино групп» возводит крупнейший торгово-логистический комплекс в поселке Болбасово Оршанского района. Для этого проекта создана особая экономическая зона (ОЭЗ). Специальный правовой режим в ОЭЗ «Бремино-Орша» будет действовать 50 лет. Резидентам зоны предусмотрены определенные налоговые преференции.





В Беларуси будет еще одна особая экономическая зона. И тоже под Оршей. Кто будет ею управлять?





Комплекс «Бремино-Орша» состоит из двух секторов — промышленного и логистического. В промышленном секторе предполагается разместить производства бытовой техники и электроники, фармацевтической продукции и препаратов, пищевых продуктов (кофе, чай, рис и т.д.), автозапчастей и аксессуаров, парфюмерии и косметики, бытовой химии, игрушек, ювелирных изделий, спортивных одежды и товаров, товаров для дома и интерьера.





Помимо производства, на территории «Бремино-Орша» разместятся также магазины готовой продукции, шоу-румы, складские помещения, бизнес-центр и паркинг.





Логистический сектор ОЭЗ будет включать автомобильный, железнодорожный и авиатерминалы. Автомобильный терминал начал свою работу в феврале 2019 года. В его составе 10 тыс. кв. м складских помещений класса «А» (склад общего пользования, таможенный склад, склад временного хранения), 15 грузовых рамп в таможенной зоне, стоянка для грузового автотранспорта на 200 машино-мест, отделение банка и офисные помещения. Железнодорожный и авиатерминалы сейчас находятся на стадии реконструкции.





Общая площадь застройки мультимодального комплекса «Бремино-Орша» — 230 га. Срок окончания всего проекта намечен на конец декабря 2023 года. Общие затраты на создание комплекса оцениваются примерно в 350 млн рублей, следует из программы развития Оршанского района.