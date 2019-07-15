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Разница – в разы: белорусы рассказывают Минздраву о дорогих лекарствах

15.07.2019 21:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы активно откликнулись на призыв Министерства здравоохранения рассказывать о завышенных ценах на иностранные лекарства.

Разница – в разы: белорусы рассказывают Минздраву о дорогих лекарствах
Министерство здравоохранения в понедельник попросило белорусов сообщать о фактах покупки за рубежом лекарств по более низким ценам, чем в Беларуси. Призывают поделиться мнением граждан в комментариях на странице ведомства в Facebook.

За первые несколько часов после публикации пост Минздрава собрал более сотни комментариев, а также несколько десятков "репостов".

Многие белорусы отвечают на вопрос ведомства: например, некоторые лекарства стоят в Вильнюсе восемь евро, а в Минске – около 50 рублей, или же разница в восемь раз на цену популярного противотревожного препарата.

Поднимают белорусы и более насущные вопросы.

"Цена - это еще не самая большая проблема. Самая большая проблема - это, когда врач назначает лекарство, а ты приходишь в аптеку и тебе говорят, что лекарства нет ни в одной аптеке города. Выходишь на таблетка.бай, а там написано, что лекарства нет в продаже с такого-то числа такого-то месяца - не продлена лицензия", - посетовала одна из пользовательниц соцсети.


Интересно, что не все белорусы оценили постановку вопроса: хотя в целом инициатива положительная, некоторые критикуют Минздрав за то, что ведомство не запрашивает информацию у коллег, а спрашивает потребителей. "Мы хотим получить обратную связь - те критические позиции, которые важны людям. Не с позиции госапарата, а с позиции потребителя?" – ответили одному из критиков в комментариях от имени ведомства.

Анализ цен на лекарств спустя день после назначения на должность анонсировал глава Минздрава Владимир Караник. В будущем он не исключат возможность создания специального портала для "народного контроля" цен на препараты.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы активно откликнулись на призыв Министерства здравоохранения рассказывать о завышенных ценах на иностранные лекарства.
 
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