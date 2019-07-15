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Пресс-секретарь Минсельхозпрода обматерила журналиста "Нашей нивы"
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Беращенко обматерила журналиста "Нашей нивы", который обратился за комментарием.
Издание обратило внимание на фотографию заместителя министра сельского хозяйства Игоря Брило на борисовском предприятии "Здравушка". Чиновник выложил в соцсети фото, где он позирует в майке с надписью "Russia". После того, как фото разлетелось по СМИ, Брило закрыл свой аккаунт.
Издание приводит разговор дословно.
"НН": Зинаида Евгеньевна, добрый день ещё раз, Дмитрий Панковец из "Нашей Нивы". Скажите, не получилось у Игоря Вячеславовича спросить?
Зинаида Беращенко: Послушайте, это не та тема, которую вы пытаетесь политизировать. Перестаньте вы заниматься этой х *** ей, где ей не нужно заниматься.
"НН": Э ...
ЗБ: Я говорю вам: съездите вы лучше в колхоз, так сделайте вы хороший материал о посевной, о тех мужиках, которые приходят домой только попить чай или ещё что. Хватит политизировать. Скажите, какую идеологию вы закладывали? Поменять настроения людей?
"НН": Какие настроения?
ЗБ: На *** уй вам тот комментарий?
"НН": Стоп, так это белорусский чиновник, которые ходит в майке другого государства.
ЗБ: Вам какое дело, в чём он ходит?
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Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Беращенко обматерила журналиста "Нашей нивы", который обратился за комментарием.
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