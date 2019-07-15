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Пресс-секретарь Минсельхозпрода обматерила журналиста "Нашей нивы"

15.07.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Беращенко обматерила журналиста "Нашей нивы", который обратился за комментарием.

Издание обратило внимание на фотографию заместителя министра сельского хозяйства Игоря Брило на борисовском предприятии "Здравушка". Чиновник выложил в соцсети фото, где он позирует в майке с надписью "Russia". После того, как фото разлетелось по СМИ, Брило закрыл свой аккаунт.

"Наша нива" позвонила в Министерство, чтобы подробнее узнать о ситуации. Первый раз пресс-секретарь пообещала уточнить сведения у заместителя министра, а в другой — обматерила журналиста.

Издание приводит разговор дословно. Еврорадио публикует самую скандальную часть разговора:

"НН": Зинаида Евгеньевна, добрый день ещё раз, Дмитрий Панковец из "Нашей Нивы". Скажите, не получилось у Игоря Вячеславовича спросить?

Зинаида Беращенко: Послушайте, это не та тема, которую вы пытаетесь политизировать. Перестаньте вы заниматься этой х *** ей, где ей не нужно заниматься.

"НН": Э ...

ЗБ: Я говорю вам: съездите вы лучше в колхоз, так сделайте вы хороший материал о посевной, о тех мужиках, которые приходят домой только попить чай или ещё что. Хватит политизировать. Скажите, какую идеологию вы закладывали? Поменять настроения людей?

"НН": Какие настроения?

ЗБ: На *** уй вам тот комментарий?

"НН": Стоп, так это белорусский чиновник, которые ходит в майке другого государства.

ЗБ: Вам какое дело, в чём он ходит?
 
 
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Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Беращенко обматерила журналиста "Нашей нивы", который обратился за комментарием.
 
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