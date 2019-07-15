Гран-при вокального конкурса на «Славянском базаре» уедет в Казахстан

Студент Казахской национальной академии искусств Адильхан Макин получил от жюри за два конкурсных тура 178 баллов из максимальных 180.





Вечером 15 июля обладатель высшей награды конкурса споет на гала-концерте торжественного закрытия фестиваля искусств «Славянский базар». Молодой артист увезет домой специальную статуэтку «Лира» и 20 тысяч долларов.





Адильхан поделился с журналистами секретами победы:





— Нужно желать-желать-желать и работать. Черный труд — и все будет.





По словам певца, он три года подряд участвовал в отборочном туре витебского конкурса у себя в Казахстане.





— На третий год я попал наконец-таки сюда. Еще и под третьим номером выходил на сцену. Хорошо, что в итоге не третье место, — пошутил Адильхан.





Два конкурсанта — Георгий Путкарадзе из Грузии и Илай из Израиля — набрали одинаковое количество баллов — 171. И оба претендовали на первую премию. Но ее, по правилам конкурса, делить нельзя. Поэтому председатель жюри, народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители, обладающая правом дополнительного голоса, отдала его грузину. Первая премия на витебском конкурсе эквивалентна 15 тысячам долларов.





2-ю премию (10 тысяч долларов) пришлось поделить: по 5 тысяч долларов получат израильтянка Илай и белорус Ваня Здонюк (у него 170 баллов).





3-ю премию (5 тысяч долларов) жюри решило отдать россиянину Ивану Дятлову (набрал 168 баллов) и украинцу Дмитрию Бабаку (167 баллов).





Специальную премию имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство» присудили Паулине из Литвы.





Телерадиокомпания «Мир» наградила Лидию Исак из Молдовы премией в 2 тысячи долларов — за высокое мастерство в сохранении национальных традиций.





В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» участвовали молодые дарования из 16 стран.





В этом году на конкурсе ввели новшество: не было полуфинального «отсева». В первый день молодые артисты исполняли в Летнем амфитеатре славянские песни в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларусь, во второй — мировые хиты.