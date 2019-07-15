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Гран-при вокального конкурса на «Славянском базаре» уедет в Казахстан
Источник материала: Партизан
Обладателем Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» стал 24-летний певец из Казахстана Адильхан Макин. Имя победителя назвали 15 июля в пресс-центре «Славянского базара».
Адильхан Макин. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
Студент Казахской национальной академии искусств Адильхан Макин получил от жюри за два конкурсных тура 178 баллов из максимальных 180.
Вечером 15 июля обладатель высшей награды конкурса споет на гала-концерте торжественного закрытия фестиваля искусств «Славянский базар». Молодой артист увезет домой специальную статуэтку «Лира» и 20 тысяч долларов.
Адильхан поделился с журналистами секретами победы:
— Нужно желать-желать-желать и работать. Черный труд — и все будет.
По словам певца, он три года подряд участвовал в отборочном туре витебского конкурса у себя в Казахстане.
— На третий год я попал наконец-таки сюда. Еще и под третьим номером выходил на сцену. Хорошо, что в итоге не третье место, — пошутил Адильхан.
Два конкурсанта — Георгий Путкарадзе из Грузии и Илай из Израиля — набрали одинаковое количество баллов — 171. И оба претендовали на первую премию. Но ее, по правилам конкурса, делить нельзя. Поэтому председатель жюри, народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители, обладающая правом дополнительного голоса, отдала его грузину. Первая премия на витебском конкурсе эквивалентна 15 тысячам долларов.
2-ю премию (10 тысяч долларов) пришлось поделить: по 5 тысяч долларов получат израильтянка Илай и белорус Ваня Здонюк (у него 170 баллов).
3-ю премию (5 тысяч долларов) жюри решило отдать россиянину Ивану Дятлову (набрал 168 баллов) и украинцу Дмитрию Бабаку (167 баллов).
Специальную премию имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство» присудили Паулине из Литвы.
Телерадиокомпания «Мир» наградила Лидию Исак из Молдовы премией в 2 тысячи долларов — за высокое мастерство в сохранении национальных традиций.
В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» участвовали молодые дарования из 16 стран.
В этом году на конкурсе ввели новшество: не было полуфинального «отсева». В первый день молодые артисты исполняли в Летнем амфитеатре славянские песни в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларусь, во второй — мировые хиты.
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Обладателем Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» стал 24-летний певец из Казахстана Адильхан Макин. Имя победителя назвали 15...
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