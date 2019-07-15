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Вот это удача! Житель Мозыря вытащил из Припяти сома длиной 210 сантиметров
Источник материала: Партизан
Мозырскому рыбаку Михаилу Мицуре улыбнулась редкая удача — в выходные на реке прямо в городе он поймал огромного сома. Длина рыбы — 210 см, пишет
В воскресенье утром Михаил отправился на Припять порыбачить. Взял лодку, закинул спиннинг с приманкой, и стал справляться по течению с квоком. Вскоре на другом конце лески ответили.
— Когда он схватил, я понял, что будет крупный, но что тако-о-ой! — до сих пор эмоционален рыбак. — Как начал меня тягать по реке! А потом я его приподнял, увидел, какой он огромный и у меня аж ноги затряслись. Это такой адреналин!
По словам Михаила, борьба с рыбой продолжалась примерно полчаса. Затем мужчина принял решение тянуть сома к берегу.
— Вытащил и тут же рухнул рядом с ним, — вспоминает непростую рыбалку мозырянин.
Сома померили сбежавшиеся со всей округи рыбаки — его длина составила 210 см. А вот взвесить улов не удалось. Но, как прикидывают опытные рыбаки, вес рыбы будет не меньше 60 кг. За последнее время здесь не припомнят трофея крупнее.
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Мозырскому рыбаку Михаилу Мицуре улыбнулась редкая удача — в выходные на реке прямо в городе он поймал огромного сома. Длина рыбы — 210 см, пишет tut.by.
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