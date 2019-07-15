В деревне на родине Лукашенко интернет в несколько раз быстрее, чем в центре Минска

the-village . Инфраструктурный оператор передачи данных BeCloud запустил карту покрытия страны связью стандарта LTE. Можно посмотреть зоны покрытия и проверить среднюю скорость базовых вышек, пишет





Видно, что связью LTE охвачены почти все города и поселения в стране, за некоторым исключением: например, ее нет в Бегомле, Высоком, Телеханах, Давид-Городке, Турове, Друе, Нарочи и других.





На карте можно включить отображение базовых станций и посмотреть на характеристики вышек.





Например, на родине Александра Лукашенко – в деревне Александрия – базовая станция обеспечивает среднюю скорость в 32,22 Мбит / сек. И это в несколько раз выше, чем у многих базовых станций в центре Минска













В центре столицы во многих местах средняя скорость держится на уровне 11-18 Мбит/сек. Но есть показатели еще ниже. Например, вышка возле Дворца Независимости дает 10,11 Мбит/сек, базовая станция возле Дома Правительства, на улице Советской, дает среднюю скорость только в 9,32 Мбит/сек.









