Работники рынка в Белостоке: Белорусы приезжают все реже

— Приезжать стало намного меньше, — говорит хозяин обувного павильона. — Точно это связано с визами, так как это ограничивает. С белорусской стороны уменьшилась разрешенная норма товара. На 80% снизился оборот, не все люди стоят в течение недели, не все открываются, так как маленькое движение, малый оборот, некоторым нет смысла открываться.









В 2019 году Варшава отменила «визы на закупы», мотивируя это правилами Евросоюза. Было предложено делать «туристический шенген», а процедура получения визы осложнилась.



