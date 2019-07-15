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Работники рынка в Белостоке: Белорусы приезжают все реже
Источник материала: Партизан
Поток белорусов, приезжающих на так называемые «закупы», существенно уменьшился.
Об этом
— Приезжать стало намного меньше, — говорит хозяин обувного павильона. — Точно это связано с визами, так как это ограничивает. С белорусской стороны уменьшилась разрешенная норма товара. На 80% снизился оборот, не все люди стоят в течение недели, не все открываются, так как маленькое движение, малый оборот, некоторым нет смысла открываться.
В 2019 году Варшава отменила «визы на закупы», мотивируя это правилами Евросоюза. Было предложено делать «туристический шенген», а процедура получения визы осложнилась.
Если Брюссель и Минск не договорятся об упрощении визового режима, то уже с 2 февраля 2020 года стоимость визы для белорусов составит 80 евро. Лица, пересекающие границу чаще 1 раза в 3 месяца, пока еще могут беспошлинно везти 20 килограммов товаров стоимостью до 300 евро.
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Поток белорусов, приезжающих на так называемые «закупы», существенно уменьшился.
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