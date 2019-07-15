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Жителю Лидского района в колодец подбросили мертвую собаку

15.07.2019 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель пригородной Паперни однажды, зачерпнув воду из колодца, понял – что-то с ней не то… Как оказалось, в колодец кто-то бросил умершую собаку, в результате чего произошло загрязнение воды.

 И это, как говориться, не шуточки, пишет «Лидская газета».

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.272 ч.2 УК РБ «Загрязнение либо засорение вод».

В случае выяснения, кто учинил данную неприятность, ему может грозить наказание от исправительных работ до лишения свободы до трех лет.
 
 
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Житель пригородной Паперни однажды, зачерпнув воду из колодца, понял – что-то с ней не то… Как оказалось, в колодец кто-то бросил умершую собаку, в результате чего...
 
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