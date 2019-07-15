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Украина продлила на 2020г действие эмбарго на российские товары - постановление кабмина

15.07.2019 22:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.

Соответствующее постановление №605 от 5 июля обнародовано на сайте кабинета министров в понедельник.

15 мая этого года украинское правительство решило существенно расширить перечень запрещенных к ввозу товаров из РФ, соответствующее постановление было опубликовано 26 июня.

В частности, с 1 июля 2019 года эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента (клинкеры), а также все готовые виды цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины. В расширенный перечень вошли также спички, фанерная продукция, обои, продукция легпрома, провода металлические и из углеродистой стали, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.). Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

В новом постановлении №605 от 5 июля, кабмин сделал небольшие послабления, в частности, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года.

Помимо того правительство разрешило ввоз товаров из перечня на сумму осуществленной предоплаты за них, если она была осуществлена до вступления в силу запрета и при условии предварительного получения Госфискальной службой документального подтверждения осуществления такой предоплаты от банка по обращению украинской компании. Кабмин также предоставил ГФС право осуществлять проверку страны происхождения товаров, если она не предусмотрена в пунктах пропуска через границу.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин своим указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

 
 
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Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на...
 
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