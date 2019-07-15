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Могерини не исключает новых санкций против Венесуэлы за нарушение прав человека

15.07.2019 21:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в понедельник заявила, что санкции в отношении отдельных венесуэльских физических лиц остаются одной из возможных мер, которые ЕС может ввести.

"Санкции входят в набор мер, которыми мы располагаем. Как вы знаете, некоторые санкции уже введены, но это отдельные, целенаправленные меры. Я хочу подчеркнуть это, потому что ни какие из наших мер не направлены против народа Венесуэлы. Наоборот, мы предоставляем народу гуманитарную помощь", - сказала Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.

"Но меры в виде санкций против отдельных лиц, которые несут ответственность за нарушение прав человека, - это часть наших мер, которые могут быть применены, если члены ЕС сочтут это необходимым", - отметила глава дипломатии ЕС.

При этом она указала, что если ЕС увидит позитивные изменения в ситуации с правами человека в Венесуэле, то санкции могут быть сняты.

"Санкции - это инструмент, который может помочь усилить давление, но это также средство, которое может послужить признанием того, что удалось добиться прогресса", - добавила Могерини.

Она напомнила, что ЕС поддерживает проходящие в Осло переговоры оппозиция Венесуэлы и представителей правительства Николаса Мадуро.

 
 
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Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в понедельник заявила, что санкции в отношении отдельных венесуэльских физических лиц остаются одной из возможных...
 
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