ЕС принял решение возобновить оказание финпомощи Молдове, в ближайшие дни будет выделено 14,54 млн евро

Источник материала: Интерфакс

Европейский союз принял решение возобновить оказание финансовой помощи Молдове раньше обещанного срока, говорится в сообщении делегации ЕС в Кишиневе.

Согласно сообщению, европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан заявил в понедельник в Брюсселе, что такое решение принято на заседании совета ЕС. "Я рад объявить сегодня о возобновлении оказания макрофинансовой помощи Молдове. В ближайшие дни для поддержки бюджета Молдовы будет выделено 14,54 млн евро. Мы приняли такое решение сегодня, что является четким сигналом поддержки ЕС Молдавии и ее граждан", - заявил Хан.

Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду в начале июля посетил Брюссель со своим первым зарубежным визитом. Тогда Хан заявил, что "Молдавии предстоит тяжелый путь, но она может рассчитывать на поддержку Евросоюза - как политическую, так и финансовую", он обещал возобновить оказание помощи Молдове осенью, после выполнения правительством ряда предварительных условий.

Как сообщалось, Европейский союз приостановил оказание макрофинансовой помощи Молдове в 2017 году, после изменения властями избирательной системы вопреки рекомендациям Евросоюза и Венецианской комиссии. Ситуация усугубилась в июне 2018 года, когда власти аннулировали результаты выборов мэра Кишинева, на которых победу одержал лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе (нынешний вице-премьер, министр внутренних дел). Таким образом, Молдова не получила ни одного транша их 100 млн евро макрофинансовой помощи, решение о выделении которой было принято в 2017 году.

Сообщалось также, что Йоханнес Хан приезжал в Кишинев 3 июня. В этот же день в Молдове находились вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Молдовой Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден (Bradley Freden). После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Майя Санду, и партией социалистов Игоря Додона. Им удалось сформировать новое правительство страны и сместить бывшее правительство демпартии.

Правительство приступило к работе 15 июня, после того как прежние власти сложили полномочия, а многие лидеры демпартии спешно покинули страну. После этого в конце июня в Кишинев еще раз приезжали Йоханнес Хан и Дмитрий Козак, а на прошлой неделе - заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.