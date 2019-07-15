ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС принял решение возобновить оказание финпомощи Молдове, в ближайшие дни будет выделено 14,54 млн евро

15.07.2019 21:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Европейский союз принял решение возобновить оказание финансовой помощи Молдове раньше обещанного срока, говорится в сообщении делегации ЕС в Кишиневе.

Согласно сообщению, европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан заявил в понедельник в Брюсселе, что такое решение принято на заседании совета ЕС. "Я рад объявить сегодня о возобновлении оказания макрофинансовой помощи Молдове. В ближайшие дни для поддержки бюджета Молдовы будет выделено 14,54 млн евро. Мы приняли такое решение сегодня, что является четким сигналом поддержки ЕС Молдавии и ее граждан", - заявил Хан.

Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду в начале июля посетил Брюссель со своим первым зарубежным визитом. Тогда Хан заявил, что "Молдавии предстоит тяжелый путь, но она может рассчитывать на поддержку Евросоюза - как политическую, так и финансовую", он обещал возобновить оказание помощи Молдове осенью, после выполнения правительством ряда предварительных условий.

Как сообщалось, Европейский союз приостановил оказание макрофинансовой помощи Молдове в 2017 году, после изменения властями избирательной системы вопреки рекомендациям Евросоюза и Венецианской комиссии. Ситуация усугубилась в июне 2018 года, когда власти аннулировали результаты выборов мэра Кишинева, на которых победу одержал лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе (нынешний вице-премьер, министр внутренних дел). Таким образом, Молдова не получила ни одного транша их 100 млн евро макрофинансовой помощи, решение о выделении которой было принято в 2017 году.

Сообщалось также, что Йоханнес Хан приезжал в Кишинев 3 июня. В этот же день в Молдове находились вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Молдовой Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден (Bradley Freden). После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Майя Санду, и партией социалистов Игоря Додона. Им удалось сформировать новое правительство страны и сместить бывшее правительство демпартии.

Правительство приступило к работе 15 июня, после того как прежние власти сложили полномочия, а многие лидеры демпартии спешно покинули страну. После этого в конце июня в Кишинев еще раз приезжали Йоханнес Хан и Дмитрий Козак, а на прошлой неделе - заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз принял решение возобновить оказание финансовой помощи Молдове раньше обещанного срока, говорится в сообщении делегации ЕС в Кишиневе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подъездная дорога к крупнейшему частному логистическому центру обойдется в 48 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртки мужские стильные зима вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика