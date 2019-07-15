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Ремонт длиною в 8 лет: рассказываем про проблемный дом на Аэродномной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители одного из домов на улице Аэродромной обратились на горячую линию СТВ с жалобой на капитальный ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Жильцы недовольны и новым оборудованием, и качеством работ. Коммунальщики же говорят, что работают в строгом соответствии с планом.
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Новости Беларуси. Жители одного из домов на улице Аэродромной обратились на горячую линию СТВ с жалобой на капитальный ремонт, сообщили в программе «Столичные...
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