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Синоптики: к выходным потеплеет

15.07.2019 23:52 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Беларуси в течение рабочей недели будет преобладать прохладная с дождями погода, только к выходным погода улучшится и потеплеет, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики: к выходным потеплеет

Фото — БелТА

Во вторник, 16 июля, ночью местами по Гомельской и Могилевской областям, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем будет плюс 19-25 градусов.

В среду, 17 июля, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты циклона, путь которого пройдет вдоль северо-восточных границ страны. Ожидается преобладание облачной погоды, временами пройдут дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ночью будет от 8 до 14 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до16-22 градусов.

В четверг, 18 июля, ожидается неустойчивая погода, временами дожди различной интенсивности, днем дожди будут сопровождаться порывистым ветром. Температура ночью — 8-14 градусов тепла, днем ожидается от плюс 15 по северо-востоку до 23 градусов выше нуля по юго-западу страны.

В пятницу, 19 июля, погода начнет улучшаться, но местами не обойдется без кратковременных дождей. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ночью будет плюс 8-15, днем прогнозируется от 17 градусов тепла по северо-востоку до плюс 26 градусов по юго-западу страны.

В субботу и воскресенье, 20-21 июля, погоду будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая неустойчивая воздушная масса. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура в ночные часы составит 9-16 градусов выше нуля, днем в субботу — плюс 20-27, в воскресенье — 22-29 градусов со знаком плюс.

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В Беларуси в течение рабочей недели будет преобладать прохладная с дождями погода, только к выходным погода улучшится и потеплеет, сообщили
 
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