Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в нацотборе на детское «Евровидение-2019»

Белтелерадиокомпания начинает прием заявок для участия в национальном отборе на детское «Евровидение-2019», сообщили в Белтелерадиокомпании.
К прослушиванию допускаются претенденты от 9-ти до 14-ти лет — граждане Беларуси либо иностранцы, проживающие на территории страны не менее двух с половиной лет. В отборе может участвовать песня на русском или белорусском языках. Использовать иностранный можно, но в ограниченном объеме — не более 40 % от всего текста. Кроме того, композиция не должна быть коммерчески реализована, а также исполнена публично до 1 мая этого года.
Все анкеты принимаются исключительно в электронном виде на сайте медиахолдинга
Финалисты (от 7 до 10 участников) определятся по итогам прослушивания профессиональным жюри. Представителя Беларуси на конкурсе выберут в прямом эфире по итогам голосования телезрителей и экспертов не позднее 27 сентября.