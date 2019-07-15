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Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в нацотборе на детское «Евровидение-2019»

15.07.2019 22:39 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Белтелерадиокомпания начинает прием заявок для участия в национальном отборе на детское «Евровидение-2019», сообщили в Белтелерадиокомпании.

Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в нацотборе на детское «Евровидение-2019»

фото из архива Белтелерадиокомпании

К прослушиванию допускаются претенденты от 9-ти до 14-ти лет — граждане Беларуси либо иностранцы, проживающие на территории страны не менее двух с половиной лет. В отборе может участвовать песня на русском или белорусском языках. Использовать иностранный можно, но в ограниченном объеме — не более 40 % от всего текста. Кроме того, композиция не должна быть коммерчески реализована, а также исполнена публично до 1 мая этого года.

Все анкеты принимаются исключительно в электронном виде на сайте медиахолдинга tvr.by. Там же можно ознакомиться с положением и правилами конкурса. Последний день приема заявок — 15 августа.

Финалисты (от 7 до 10 участников) определятся по итогам прослушивания профессиональным жюри. Представителя Беларуси на конкурсе выберут в прямом эфире по итогам голосования телезрителей и экспертов не позднее 27 сентября.

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Белтелерадиокомпания начинает прием заявок для участия в национальном отборе на детское «Евровидение-2019», сообщили в Белтелерадиокомпании. К прослушиванию...
 
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