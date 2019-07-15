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По факту ложного сообщения о минировании комитетов БРСМ возбуждено уголовное дело

15.07.2019 18:45 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ленинским районным отделом Следственного комитета г.Минска возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч. 1 ст. 340 УК), сообщила СМИ официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По факту ложного сообщения о минировании комитетов БРСМ возбуждено уголовное дело

фото из открытых источников

По данным следствия, на электронные почтовые ящики территориальных комитетов ОО «БРСМ», расположенные в столице и областных центрах, сегодня поступили сообщения о минировании.

«В кратчайшие сроки правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности граждан. На места происшествий выбывали следственно-оперативные и саперно-технические группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено», — сообщила Юлия Гончарова.

В настоящее время в Минске и областных центрах следователи проводят осмотры компьютерной техники, допрашивают свидетелей. Устанавливается личность подозреваемого.

Следственный комитет напоминает, что заведомо ложное сообщение об опасности (взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей), влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 УК — 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.

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Теги: Минск
 
 
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Ленинским районным отделом Следственного комитета г.Минска возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч. 1 ст. 340
 
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