Журналисты побывали на Столбцовщине

В рамках пресс-тура, который состоялся на минувшей неделе, журналисты региональных и республиканских СМИ познакомились с достопримечательностями Стобцовского района, его замечательными и трудолюбивыми людьми, промышленными и социальными объектами: ГУ «ДЮСШ Столбцовского района» с прекрасным физкультурно-оздоровительным комплексом; ООО «Сула Плюс», занимающимся производством, хранением и переработкой картофеля; совместное общество с ограниченной ответственностью «Фреор Рефригерайши», которое было основано в 2010 году по белорусско-литовскому проекту и на протяжении всех лет остается ведущим предприятием Беларуси в области промышленного холода; Римско-католический приход Святого Иосифа в агрогородке Рубежевичи, занесенный в государственный список историко-культурных ценностей, парк-музей интерактивной истории «Сула», бывшие королевские охотничьи угодья (туристический комплекс такого рода – первый и единственный на территории Евразии).





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Также у журналистов была уникальная возможность пообщаться с председателем Минского облисполкома Анатолием Михайловичем Исаченко. Во время беседы были затронуты самые разнообразные темы. Например, представители СМИ поинтересовались, как на Минщине ведется работа по сохранению историко-культурных ценностей, памятных мест.





– Всего в регионе 665 историко-культурных памятников, и все они на контроле. В то же время столичный регион прекрасен не только памятниками, но и хорошими местами. Наша задача – сохранить их. Например, место, где мы находимся, – «Сула». Спасибо людям ,которые восстановили его. Ведь здесь огромный поток туристов: за прошлый месяц (июнь) 12 тысяч человек посетили парк, – рассказал губернатор. – К слову, реконструкцию с реставрацией проведут в костеле Божьего Тела в Несвиже. В инвестиционную программу Минской области на 2019 год включено здание бывшей иешивы 1920 года постройки в Клецке. Будет уделено внимание и мемориальному комплексу «Хатынь». Заработанные в 2019 год на республиканском субботнике средства будут направлены на проведение капитального ремонта элементов комплекса. Дальнейшее финансирование работ будет предусмотрено при формировании бюджета Минской области на 2020-2021 годы.





Журналисты попросили Анатолия Михайловича поделиться прогнозами на урожай нынешнего, непростого на погодные условия года.

– У аграриев никогда не бывает простых условий. А прогноз на урожай неплохой. Аграрии сработали неплохо. Техника готова, механизаторы ждут. Половину рапса убрали. Село живет, развивается, – ответил он.

Был затронут вопрос состояния дорог, ведь в 2018 году Миноблисполкомом поступило около 34 тысяч жалоб их качества.

— проведена серьезная работа, инвентаризация. Проезжих дорог и улиц в области около 30 тысяч километров. Мы бюджет немного развернули и выделили деньги. Там, где люди согласились участвовать вскладчину, проблемы мы решаем. Люди это увидели, накал жалоб спал. А вообще 12 тысяч километров областных дорог требуют ремонта или грейдирования. Сейчас решаем вопрос поиска финансирования, думаю, часть проблем снимем, — констатировал губернатор. — Сейчас готовится решение облисполкома, которое изменит принцип выделения земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В свое время были выделены участки, желающие построили дома. и теперь дом есть, а к дому ничего нет: газа, дорог, электричества. Что дальше? Сначала мы будем делать дороги, сети, а потом продавать участок. И тогда жалоб не будет.

Подробно рассказал председатель Миноблисполкома и о проектах, которые реализуются на территории Минской области.





По поручению Президента под Минском, у деревни Валерьяново, идет строительство экорынка на 20 тысяч квадратных метров, который 31 декабря должен принять первых посетителей и продавцов, причем не только фермеров, но и всех, кто пройдет тест на экологичность продукции в специальной лаборатории. На рынке будет хороший контроль, сертификация. Завод «Джилли» — визитная карточка Минщины — в этом году отчитался о перовой прибыли. Более 15 тысяч автомобилей сошло с конвейера, половина поставлена в Россию. Локализация —50 процентов.

— Всего на территории области реализуется 110 инвестиционных проектов, крупнейшие у «Славкалия» и «Национальной биологической корпорации», — отметил Анатолий Исаченко.

В ходе беседы были также затронуты вопросы кадровой политики в области, закрепления молодежи на селе, развития строительства, социальных объектов, подготовки к областному празднику «дожинки», который в этом году пройдет в городе Борисове, развития малого и среднего бизнеса и многое другое.

М.МЕРКУЛЬ.



