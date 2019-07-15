Уборочная-2019: Брестская область пострадала от июньской жары, а в самый разгар жатвы идут дожди

Источник материала: Виртуальный Брест

Погода испытывает на прочность и вносит коррективы в уборочную. В Брестской области в кампанию включились все хозяйства. Южный регион сильно пострадал от июньской жары, а в самый разгар жатвы идут дожди.





На юге страны в этом году все вызрело раньше срока – повлияла июньская жара. Из-за дефицита влаги (дождей в некоторых районах не было больше месяца) колос не успел налиться. Однако зерновые созрели, а значит, пора убирать. На полях «Остромечево» под Брестом сейчас жнут яровой ячмень. Урожайность – 28 центнеров с гектара. В лучшие годы на этом поле собирали как минимум в два раза больше.

Уборочная сложная: собрать то, что вырастили, и сохранить до следующей весны. Или получится, или нечем будет кормить стада. Большую ставку в «Остромечево» делают на производство молока. Хозяйство в пятерке лидеров по стране, а потому кормов нужно много, и здесь без технологий не обойтись.

Еще утром солнце, но ближе к обеду ясную погоду сменяет дождь – такой капризный выдался июль. Рабочие часы аграриев – по ситуации. Приходится останавливать технику, ждать, чтобы зерно подсохло.

В регионе завершают уборку рапса, одновременно приступают к зерновым. Средняя урожайность – 36 центнеров с гектара. Это больше, чем в прошлом году, но для начала уборочной цифра не показательная.

Винить погоду – дело неблагодарное. Дальше все будет зависит от людей. По оценкам аграриев, в полях сейчас больше миллиона тонн зерна. Со дня на день в Брестском регионе ждут первые тысячные намолоты.