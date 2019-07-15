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Уборочная-2019: Брестская область пострадала от июньской жары, а в самый разгар жатвы идут дожди

16.07.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Погода испытывает на прочность и вносит коррективы в уборочную. В Брестской области в кампанию включились все хозяйства. Южный регион сильно пострадал от июньской жары, а в самый разгар жатвы идут дожди. 

Уборочная-2019: Брестская область пострадала от июньской жары, а в самый разгар жатвы идут дожди

На юге страны в этом году все вызрело раньше срока – повлияла июньская жара. Из-за дефицита влаги (дождей в некоторых районах не было больше месяца) колос не успел налиться. Однако зерновые созрели, а значит, пора убирать. На полях «Остромечево» под Брестом сейчас жнут яровой ячмень. Урожайность – 28 центнеров с гектара. В лучшие годы на этом поле собирали как минимум в два раза больше. 

Уборочная сложная: собрать то, что вырастили, и сохранить до следующей весны. Или получится, или нечем будет кормить стада. Большую ставку в «Остромечево» делают на производство молока. Хозяйство в пятерке лидеров по стране, а потому кормов нужно много, и здесь без технологий не обойтись.

Еще утром солнце, но ближе к обеду ясную погоду сменяет дождь – такой капризный выдался июль. Рабочие часы аграриев – по ситуации. Приходится останавливать технику, ждать, чтобы зерно подсохло. 

В регионе завершают уборку рапса, одновременно приступают к зерновым. Средняя урожайность – 36 центнеров с гектара. Это больше, чем в прошлом году, но для начала уборочной цифра не показательная. 

Винить погоду – дело неблагодарное. Дальше все будет зависит от людей. По оценкам аграриев, в полях сейчас больше миллиона тонн зерна. Со дня на день в Брестском регионе ждут первые тысячные намолоты. 

 
Теги: Брест
 
 
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  Погода испытывает на прочность и вносит коррективы в уборочную. В Брестской области в кампанию включились все хозяйства. Южный регион сильно пострадал от...
 
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