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Новый арт-объект у Брест-делового в стиле объемного гексагона. Как вам?
16.07.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фигура - подарок к 1000-летию города, что несомненно. Сегодня она была полностью смонтирована, осталось выполнить подсветку.
Рядом оборудованы лавочки и столик - получилось довольно оригинально и красиво.
В фигурах вплетены белорусские символы, также есть герб Бреста и надпись про 1000-летие. Всё это в объёме и ажуре.
Ночью объект будет эффектно подсвечен, правда, затмить сам Брест-деловой будет сложно, но посмотрим, что получится.
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Фигура - подарок к 1000-летию города, что несомненно. Сегодня она была полностью смонтирована, осталось выполнить подсветку. Рядом оборудованы лавочки и столик -...
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