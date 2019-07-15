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Новый арт-объект у Брест-делового в стиле объемного гексагона. Как вам?

16.07.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Фигура - подарок к 1000-летию города, что несомненно. Сегодня она была полностью смонтирована, осталось выполнить подсветку.

Новый арт-объект у Брест-делового в стиле объемного гексагона. Как вам?

Рядом оборудованы лавочки и столик - получилось довольно оригинально и красиво.

Новый арт-объект у Брест-делового в стиле объемного гексагона. Как вам?

В фигурах вплетены белорусские символы, также есть герб Бреста и надпись про 1000-летие. Всё это в объёме и ажуре.

Новый арт-объект у Брест-делового в стиле объемного гексагона. Как вам?

Ночью объект будет эффектно подсвечен, правда, затмить сам Брест-деловой будет сложно, но посмотрим, что получится.

 
Теги: Брест
 
 
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  Фигура - подарок к 1000-летию города, что несомненно. Сегодня она была полностью смонтирована, осталось выполнить подсветку. Рядом оборудованы лавочки и столик -...
 
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