Новый арт-объект у Брест-делового в стиле объемного гексагона. Как вам?

Источник материала: Виртуальный Брест

Фигура - подарок к 1000-летию города, что несомненно. Сегодня она была полностью смонтирована, осталось выполнить подсветку.





Рядом оборудованы лавочки и столик - получилось довольно оригинально и красиво.





В фигурах вплетены белорусские символы, также есть герб Бреста и надпись про 1000-летие. Всё это в объёме и ажуре.





Ночью объект будет эффектно подсвечен, правда, затмить сам Брест-деловой будет сложно, но посмотрим, что получится.