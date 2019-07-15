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Основные объекты к 1000-летию Бреста (вам надо это видеть)

16.07.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Июль 2019 года, завершающий этап по подготовке города к празднованию 1000-летия, которое намечено на 6-8 сентября.

Основные объекты к 1000-летию Бреста (вам надо это видеть)

Ещё немного - и все объекты будут введены в строй, а уже сейчас можно окинуть взглядом и оценить, что получилось.

 
 
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  Июль 2019 года, завершающий этап по подготовке города к празднованию 1000-летия, которое намечено на 6-8 сентября. Ещё немного - и все объекты будут введены в строй, а...
 
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