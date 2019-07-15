Основные объекты к 1000-летию Бреста (вам надо это видеть)

Источник материала: Виртуальный Брест

Июль 2019 года, завершающий этап по подготовке города к празднованию 1000-летия, которое намечено на 6-8 сентября.





Ещё немного - и все объекты будут введены в строй, а уже сейчас можно окинуть взглядом и оценить, что получилось.