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Основные объекты к 1000-летию Бреста (вам надо это видеть)
16.07.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Июль 2019 года, завершающий этап по подготовке города к празднованию 1000-летия, которое намечено на 6-8 сентября.
Ещё немного - и все объекты будут введены в строй, а уже сейчас можно окинуть взглядом и оценить, что получилось.
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Июль 2019 года, завершающий этап по подготовке города к празднованию 1000-летия, которое намечено на 6-8 сентября. Ещё немного - и все объекты будут введены в строй, а...
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