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Как реставрируют надписи на старых домах Бреста

16.07.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Художник Павел Рябов и его супруга Галина сейчас занимаются реставрацией надписей на польском и еврейском языках, сохранившихся под слоями штукатурки и краски на старых брестских домах улицы 17 Сентября.

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Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Корреспондент «БВ» попросил Павла рассказать об этой работе:

«Самая первая задача — это восстановление надписей по технологии того времени, параллельно приходится разгадывать по каким-то фрагментам слова. Это очень деликатная работа, и я получаю от неё большое удовольствие, в том плане, что надо включать мозг, искать следы утраченных букв. Увлажняешь стенку — могут проявиться следы надписей. С одной или другой стороны светит солнышко — тоже возникает своеобразный визуальный эффект. Помогают в разгадывании польских и еврейских надписей неравнодушные граждане, краеведы Александр Пащук, Ефим Басин и Ольга Малофеечева.

Как реставрируют надписи на старых домах Бреста


С улицы 17 Сентября в доме 29 был какой-то автомобильный магазин. Его реклама выписана на фасаде. Первое слово вообще не читается, под ним — надпись на польском языке «Масло машинное». Внизу труднопереводимое, возможно, жаргонное слово SZMARY, всё-таки мы перевели его как «смазки». Вообще, стараюсь делать в надписи минимальное вмешательство, лучше будет, если не совсем понятно, не до конца расшифровывать надписи. Это лучше, чем ошибиться.

Как реставрируют надписи на старых домах Бреста


Очень любопытно углубляться в историю слой за слоем. Первой идёт бежевая побелка, по ней разлинованы кирпичи, потом их забелили, сверху нарисовали слова. Интересна технология выполнения надписей. Художники польских времен использовали чёрную краску на основе обыкновенной сажи. Конечно, был какой-то связующий компонент, но это можно определить лишь с помощью химического анализа. Писали кисточкой вручную, видны даже следы карандаша, где в разных местах делались эскизы. Кстати, сохранились фотографии, где на этих домах совсем другие надписи. Магазины меняли своё назначение, естественно, менялась и реклама.

Как реставрируют надписи на старых домах Бреста


С надписями на идише, которые на здании со стороны улицы Дзержинского, помог разобраться Ефим Басин, он даже консультировался со специалистами из Санкт-Петербурга. Дали алфавит, и по нему удалось восстановить некоторые буквы».

Как реставрируют надписи на старых домах Бреста


Архитектор-реставратор Николай Власюк сообщил, что в Бресте впервые восстановлены надписи на здании на идише. Раньше, конечно, их неоднократно находили, но этот еврейский след в жизни Бреста никто не фиксировал.

 
Теги: Брест
 
 
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  Художник Павел Рябов и его супруга Галина сейчас занимаются реставрацией надписей на польском и еврейском языках, сохранившихся под слоями штукатурки и краски...
 
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