|
13 июля в реке Мухавец кобринскими рыбаками было обнаружено тело женщины
16.07.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13 июля в реке Мухавец рыбаками было обнаружено тело женщины. Это произошло ранним утром, около 6.20, в районе школы №2 по ул. Первомайской г. Кобрина. Как сообщила
Известно, что женщина проживала с дальним родственником. Накануне, 12 июля, около 20.00 ушла из дома и больше ее не видели. Согласно предварительной информации — признаков насильственной смерти не обнаружено.
По данному факту ведется проверка.
ОСВОД настоятельно рекомендует лишний раз задуматься о безопасности на водоемах и вблизи них. Берегите себя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июля в реке Мухавец рыбаками было обнаружено тело женщины. Это произошло ранним утром, около 6.20, в районе школы №2 по ул. Первомайской г. Кобрина. Как сообщила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)