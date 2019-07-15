13 июля в реке Мухавец кобринскими рыбаками было обнаружено тело женщины

Источник материала: Виртуальный Брест

13 июля в реке Мухавец рыбаками было обнаружено тело женщины. Это произошло ранним утром, около 6.20, в районе школы №2 по ул. Первомайской г. Кобрина. Как сообщила kobrincity.by председатель райорганизации ОСВОД Татьяна Лепихова, погибшей оказалась 82-летняя жительница Кобрина.





Известно, что женщина проживала с дальним родственником. Накануне, 12 июля, около 20.00 ушла из дома и больше ее не видели. Согласно предварительной информации — признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данному факту ведется проверка.

ОСВОД настоятельно рекомендует лишний раз задуматься о безопасности на водоемах и вблизи них. Берегите себя.