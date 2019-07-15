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«МИР» вручил свою премию на «Славянском базаре»
16.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске объявили победителей конкурса молодых исполнителей. Разрешилась и главная интрига «Славянского базара». Гран-при завоевал представитель Казахстана. Телекомпания «МИР» тоже вручила свою премию «Песня – путь к содружеству», передает «МИР 24».
На торжественном закрытии «Славянского базара» выступят популярные исполнители и призеры конкурса.
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В этот раз она досталась Лидии Исак из Молдовы. Опытная певица участвовала в Евровидении и выступала в проекте «Голос. Франция».
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