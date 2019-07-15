«МИР» вручил свою премию на «Славянском базаре»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске объявили победителей конкурса молодых исполнителей. Разрешилась и главная интрига «Славянского базара». Гран-при завоевал представитель Казахстана. Телекомпания «МИР» тоже вручила свою премию «Песня – путь к содружеству», передает «МИР 24».



В этот раз она досталась Лидии Исак из Молдовы. Опытная певица участвовала в Евровидении и выступала в проекте «Голос. Франция». К награде прилагается и денежная премия – две тысячи долларов.



А вот хрустальная «Лира» и 20 тысяч долларов отправятся в Нур-Султан. По итогам двух конкурсных дней Адильхан Макин набрал 178 очков из 180 возможных и стал лучшим среди молодых исполнителей.

«Ночь была волнительная, но все оправдалось. Спасибо всевышнему. Я очень рад, это была моя мечта», – поделился обладатель Гран-при Международного конкурса молодых исполнителей «Витебск-2019» Адильхан Макин.

На торжественном закрытии «Славянского базара» выступят популярные исполнители и призеры конкурса.