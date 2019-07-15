На Волковыщине на «Зажинках» освятили комбайны

Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси началась уборочная кампания. По традиции, в начале жатвы во многих деревнях устраивают «Зажинки», а в Волковысском районе праздник прошел с участием священников - католического и православного.

«Блаславі, Божа, жыта зжаці і надвор’е добрае даці!». Именно так приговаривая в давние времена наши предки перед тем, как приступить к уборке зерна. Они проводили обряд зажинок - праздник в честь сбора нового урожая. На окраине ячменной нивы у деревни Матвеевцы в рядок выстроились экипажи хлеборобов со своими комбайнами, готовыми к очередной битве за урожай. И чтобы уборка прошла на должном уровне, без задержек и потерь, в оптимальный срок в хозяйстве решили отдать должное давнему обычаю, - сообщает Волковысский районный центр кульутры.

13 июля филиал «Изабелинский Дом культуры» совместно с работниками филиала «Матвеевский Дом культуры» провели обряд «А у нас сегодня зажиночки!». Основным символом зажинок всегда является сноп-красавец, сжатый серпами и трудолюбивыми руками женщин жнеек. И зажать первый зажиночный сноп - символ богатого урожая, хлеборобского года, были приглашены жнейки.

В это ответственное время сельчане надеются на себя и на технику. Чтобы она работала исправно и хлеборобов не подводили ни она, ни погода, молитву на начало доброго дела прочитали настоятель православного прихода Святого Архангела Михаила иерей Сергий Песняк и настоятель католического прихода Петра и Павла отец Геннадий. Они окропили святой водой зерноуборочные комбайны и экипажи.



















