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Неудобные вопросы. Что будет, если не заплатить по счету в ресторане?
Источник материала: Myfin
Большинство заведений вызывают милицию
Администрации белорусских заведений общепита по-разному реагируют на проблемную ситуацию. В некоторых заведениях пытаются найти компромисс с неплательщиком: например, чтобы неоплаченная сумма была включена в счет в следующий раз. Вещи в залог сотрудники заведений стараются не брать. Бывает, что, во избежание разбирательств с милицией, администрация решает сама погасить задолженность клиента.
В большинстве же случаев без вызова милиции не обходится. По закону неоплата счета в заведении общепита – это правонарушение, и за такой проступок предусмотрена административная ответственность. Поэтому сотрудник милиции не только обяжет нерадивого клиента оплатить счет, но и составит протокол об административном правонарушении.
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Оказывается, дело может закончиться не только вызовом милиции и составлением протокола, но и погоней официантом за нарушителем. На законных основаниях!
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